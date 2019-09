220 mil madeirenses vão aos centros de saúde

O Governo Regional tem vindo a afirmar o seu empenho em aumentar a cobertura de utentes do Serviço Regional de Saúde com Médico de Família, mas reconhece que a mesma ainda está longe do ideal, em especial no Funchal. Apesar disso, a Secretaria da Saúde quis saber, com maior exactidão, quem procura os centros de saúde e que percentagem desses utentes dispõe de médico da família.