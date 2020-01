A semana entre 13 e 19 de Janeiro foi aquela, até agora e na corrente época gripal, que registou maior número de casos confirmados de gripe na Região.

De acordo com os dados do mais recente Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe 2019-2020 disponibilizado ontem pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), na semana em apreço foram analisadas laboratorialmente (no Laboratório...