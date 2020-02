O pico da gripe na Madeira começa agora a fazer-se sentir apesar do clima primaveril que vai marcando esta estação de Inverno. Nas duas semanas que assinalam o início do pico, entre 13 a 26 de Janeiro, o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), confirmou 47 casos de gripe influenza, dos quais 22 foram vírus do tipo gripe A, ou seja, perto de metade...