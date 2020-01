Os dados do Alojamento Turístico Colectivo na Região Autónoma da Madeira entre Janeiro e Novembro de 2019 apresenta um decréscimo de 2,7% face a igual período do ano anterior, para um total de 7.648.311 dormidas, significando por isso menos 214.472 à média de 19.497 dormidas a menos por mês. Aliás, o único mês que teve mais dormidas do que em 2018 foi Março (mais 1.882). Este indicador...