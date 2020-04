A situação de pandemia que motivou a declaração do estado de emergência fez com que a actividade lectiva fosse abruptamente interrompida este ano. Com os estabelecimentos encerrados desde o dia 16 de Março, são muitas as crianças até aos 12 anos que estão confinadas em casa.

Por esse motivo, segundo o DIÁRIO apurou, na Região encontram-se 2.104 trabalhadores que entregaram o requerimento...