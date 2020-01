2020, o ano da liberdade de circulação?

O ano que agora termina deixa muitos avanços e recuos no que toca aos transportes e à mobilidade dos madeirenses. Os passes sociais ficaram mais sociais (baratos) e o Governo promete ir mais além; as empresas de transportes públicos de passageiros parecem estar a aceitar bem o novo formato de financiamento, com verbas atribuídas a longo prazo; no que toca ao transporte marítimo,...