A temperatura média do ar registada no mês de Dezembro no Observatório Meteorológico do Funchal (Funchal/Observatório) atingiu em 2019 os 19,5 ºC, o segundo valor mais alto dos últimos 58 anos. A temperatura média mais alta em Dezembro no Funchal aconteceu em 2015 (19,6 ºC), apenas uma décima acima da registada no mês passado.

Também no que diz respeito à temperatura média anual,...