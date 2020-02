O ano de 2019 vai ficar registado na memória dos madeirenses pelos piores motivos. Foi o mais mortal da última década, no que toca à sinistralidade rodoviária, contrariando os dados registados nos últimos anos, que desde 2008 não ultrapassavam as duas dezenas.

Para além do acidente do autocarro de turismo, a 17 de Abril, no Caniço, que provocou a morte a 29 pessoas, houve 11 acidentes...