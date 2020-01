2019 com a melhor média de passageiros

Até Novembro de 2019, o Porto do Funchal registou aumentos de 3,39% em termos de navios de cruzeiro e de 10,28% no que toca aos passageiros movimentados e/ou em trânsito. Muito provavelmente o ano passado ficará como o segundo melhor ano de sempre.

Os dados da APRAM até Novembro já são oficiais. Resta o intenso mês de Dezembro, que ainda assim terá tido menos escalas que as previstas inicialmente (53), mas um número de passageiros suficiente para, quase seguramente, estabelecer um novo recorde na média de passageiros por navio, que tem vindo a crescer nos últimos anos, enquanto o recorde absoluto de 2012 (em escalas e passageiros) terá ficado por bater.

Esse ano, com 336 escalas e 592.935 passageiros movimentados, continua a ser, oficialmente e até prova em contrário, o melhor ano de sempre no Porto do Funchal. Mas, se pudermos colocar em perspectiva o número de navios de cruzeiro que aportaram ou fizeram escala (ainda que apenas em fundeadouro) no Funchal com o total de passageiros contabilizados, por alto, de acordo com a informação disponibilizada diariamente pela APRAM, teremos então 2019 como o melhor ano de sempre.

Até Novembro, já tinham feito escala na Madeira um total de 244 navios de cruzeiro, trazendo a bordo 493.593 passageiros em trânsito, além de 1.247 embarques e 1.395 desembarques, que totalizavam já os tais aumentos de 3,39% e 10,28% face ao mesmo período de 2018 (236 escalas e 449.984 passageiros). Ou seja, faltando um mês para fechar o ano já tinham estado por cá mais 8 navios e mais 43.609 passageiros.

A média de passageiros por cruzeiro até Novembro do ano passado não deixa margem, comparativamente a 2018, mas sobretudo face ao ano recorde de 2012. Quase 2.023 passageiros por navio em 11 meses de 2019, contra 1.906 nos mesmos 11 meses do ano anterior, que comparam com os 1.772 passageiros em 288 navios de Janeiro a Novembro de 2012. F.J.C.