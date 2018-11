A estrutura regional do MPT tem toda a liberdade para, dentro da matriz ideológica do partido, desenvolver a actividade que entender e como entender. “Há um conjunto de normas, principias, linhas programáticas, que foram aprovadas em Congresso, no dia 30 de Junho deste ano, com representantes da RAM. Isso faz parte do que é a infra-estrutura ideológica do partido. Dentro dessa...