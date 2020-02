É já amanhã à noite que o plano sonoro concebido pelo Estúdio 21 vai juntar, num só espectáculo, 20 músicos nacionais e regionais. Falamos do ‘Funk Together’, cartaz sonoro que se apresenta exclusivamente esta sexta-feira, pelas 21 horas, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, naquele que será um concerto memorável e que culmina com uma semana de trabalho em estúdio.

