Depois do arranque de ontem, a primeira fase dos Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2019, continua hoje com a prova mais ‘concorrida’: o exame de Português. A prova, marcada para as 9h30, congrega, como habitualmente, o maior número de inscritos no conjunto destes exames: 2.211. Haverá ainda, à mesma hora, a prova de Português Segunda Língua (1 inscrito) e de Português Língua...