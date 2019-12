O apoio directo do Governo Regional às bordadeiras vai aumentar até 50 euros já no próximo ano, ou seja, cada uma irá receber do executivo, em 2020, um cheque de 150 euros. A garantia foi dada por Miguel Albuquerque, ontem, durante uma cerimónia que visou premiar as 30 profissionais mais produtivas de 2019, num total de oito mil euros repartidos.

“O apoio directo às bordadeiras é...