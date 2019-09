Quase metade dos 365 candidatos madeirenses à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior não obteve colocação nas universidades e politécnicos públicos, revelou João Costa e Silva, director do Gabinete do Ensino Superior (Secretaria Regional de Educação).

Tendo em conta os dados oficiais ontem divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior...