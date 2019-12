No primeiro dia das Consultas Complementares, disponibilizadas em três centros de saúde como medida no âmbito do Plano de Contingência para o Inverno e que surge como antecipação da procura previsível para as próximas semanas, com a diminuição das temperaturas e aumento das gripes, 19 utentes procuraram este serviço.

De acordo com os dados disponibilizados ao DIÁRIO pela Secretaria...