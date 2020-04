Na sequência das medidas implementadas pelo Governo Regional para mitigar o impacto negativo da covid-19 no tecido económico da Região, a Secretaria Regional da Economia, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), vai adiantar o pagamento de 1,9 milhões de euros a 57 empresas com projectos co-financiados através do Programa Operacional ‘Madeira 14-20’.

A evolução...