17.376 crianças abrangidas pelo ‘Madeira a Sorrir’

O programa de Saúde Oral da Região, ‘Madeira a Sorrir’, abrangeu no ano lectivo anterior, 2018/2019, um total de 17.376 crianças do Ensino Pré-escolar, 1.ºe 2.º ciclos de escolas públicas e privadas.

Segundo o relatório do programa que é coordenado pela médica dentista Liliana Vasconcelos, embora no início do ano lectivo, a meta proposta fosse de 15 mil crianças, esse número foi...