16 ensaios clínicos em 13 anos

O número de ensaios clínicos, estudos conduzidos no Homem destinados a descobrir ou verificar os efeitos de um ou mais medicamentos experimentais, continua a aumentar no nosso país e a Madeira não é excepção à regra. De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – Infarmed, entidade que, em Portugal autoriza a realização destes estudos, monitorizando a segurança...