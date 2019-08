Em Machico quase uma centena de processos de crianças e jovens em risco estavam activos no final do ano passado. Os dados constam no relatório da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) que o DIÁRIO teve acesso.

O documento com a caracterização processual registada em 2018 pela CPCJ de Machico regista um total de 158 processos analisados no último ano envolvendo menores...