Um total de 152 pessoas foram avistadas a circular a pé na via rápida, no primeiro semestre deste ano. Os peões foram advertidos pelas equipas da Vialitoral para saírem da estrada e informados de que a circulação apeada na VR1 constitui uma infracção passível a sanção prevista na lei, sendo apenas admissível em situações de emergência, mesmo nas secções com passeio lateral.

