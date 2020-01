15 processos judiciais em destaque

Autocarro do Caniço

José Guilherme de Sousa, motorista da SAM com 56 anos de idade, deverá ser julgado, em tribunal colectivo (três juízes), pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência e três crimes de ofensa à integridade física devido ao acidente com um autocarro de turismo ocorrido a 17 de Abril passado no Caniço. A acusação do Ministério Público foi conhecida em meados...