15 mil foram ao festival do Verão

Terminou com balanço extremamente positivo a 7.ª edição do Summer Opening, festival que dá as boas-vindas ao Verão, na Madeira, num dos anfiteatros mais verdejantes e cativantes da baixa do Funchal. Os madeirenses André e Bruno Santos, com o seu projecto intitulado ‘Mano a Mano’, e ainda os muito aplaudidos Resistência, foram ambos responsáveis por fecharem com ‘chave de ouro’ mais...