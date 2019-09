15 arraiais este fim-de-semana

São nada mais, nada menos, do que 15 o número de arraiais que este fim-de-semana colocam a Madeira em festa. Do histórico Loreto às Festas do Faial, passando pela Ponta do Sol ou Achadas da Cruz não faltam motivos para que não se inclua neste roteiro as localidades e paróquias por onde poderá passar, isto sem esquecer o verdadeiro motivo pelo qual muitos madeirense se vão juntar:...