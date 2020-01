145 dias vão ser passados a descansar

Em ano bissexto, há quem só trabalhe em 221 dos 366 dias. As contas são simples. Em 2020, só haverá 251 dias úteis, aos quais importa subtrair 25 dias férias e 5 tolerâncias de ponto.

Os trabalhadores madeirenses que olham para o calendário de 2020 na óptica do descanso, sabem que vão parar em 40% do ano. Basta que sejam funcionários públicos, vivam em concelhos com feriado municipal...