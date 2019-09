132 madeirenses não querem ser dadores de órgãos

Em Portugal, a legislação assenta no conceito de doação presumida, ou seja, a partir do momento em que uma pessoa nasce adquire o estatuto de dador.

Porém, ninguém é obrigado a ser dador. Para tal, as pessoas que não o desejarem, por iniciativa própria, ou através de alguém com o direito de o representar (pais, no caso de menores), devem registar-se no Registo Nacional de Não Dadores...