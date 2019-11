130 novos casos por ano de cancro da próstata

Na Região, são diagnosticados anualmente 130 novos casos de cancro da próstata. Ao DIÁRIO, e no âmbito das comemorações do mês azul (Novembro) internacionalmente dedicado às acções relacionadas com a saúde do homem, como o cancro da próstata e do testículo, o médico urologista Ferdinando Pereira salienta que o cancro da próstata é o que mais mata em Portugal, depois do cancro...