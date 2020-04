O Governo Regional pagou, desde o dia 1 de Março até ao passado dia 17 de Abril, cerca de 13 milhões de euros a projectos beneficiários de fundos comunitários.

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, as respostas aos pedidos de pagamentos apresentados têm sido dadas em poucos dias, de modo a mitigar os impactos económicos decorrentes da pandemia de Covid-19,...