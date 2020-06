Desde que entrou em vigor em Portugal a lei que permite o acesso ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, em Junho de 2010, e até ao dia 16 de Junho do corrente ano, já se celebraram na Região 123 uniões nas conservatórias do Registo Civil.

Os dados disponibilizados ao DIÁRIO pela Vice-presidência do Governo Regional revelam que logo em 2010, e apenas a partir de 5 de Junho,...