111 pensionistas já beneficiaram do +VISÃO

Durante o passado mês de Outubro de 2019, o primeiro mês de funcionamento do programa +VISÃO, este beneficiou 111 pensionistas, residentes na Região Autónoma da Madeira, que adquiriam óculos graduados nas ópticas aderentes. De acordo com informações disponibilizadas ao DIÁRIO pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil (SRS), foram 7 as ópticas aderentes que processaram...