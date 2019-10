110 reclamações por venda de aparelhos auditivos

A venda de aparelhos auditivos na Região tem aumentado e com ela o número de reclamações referentes a empresas de rastreios e venda destes equipamentos. Nos últimos seis meses, o Serviço de Defesa do Consumidor da Madeira recebeu 110 reclamações relacionadas com estas empresas. Também a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) está a averiguar a actuação de três empresas...