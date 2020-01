As 250 nomeações para cargos de confiança política no Governo Regional custam já 793 mil euros ao mês em salários brutos. Serão 11 milhões de euros ao ano incluindo o subsídio Natal e de férias a que têm direito. No final do mandato serão 44 milhões de euros a manter-se tal como estão.

Trata-se de um esforço financeiro substancial do erário, o equivalente aos 5% tendo como comparação...