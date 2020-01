O Porto do Funchal teve ontem mais um dia deste início de 2020 com muito movimento: três navios de cruzeiro que movimentaram um total de 10.627 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Para se ter uma ideia no dia anterior, tinham estado também três navios mas apenas 3.401 pessoas a bordo.

Nesta segunda-feira estiveram então três navios bem maiores. O ‘Spirit of Discovery’, o gigante...