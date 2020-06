Em Abril a Região tinha 66.517 pensões atribuídas. Um aumento de 736 (1,1%) face ao mesmo período do ano passado. Estes números representariam 26% da população, tendo em conta os dados da Direcção Regional de Estatística, que contabilizavam em 2018, 253.945 pessoas na Madeira, mas há muitos beneficiários a receber mais do que uma pensão ao fim do mês.

Em termos financeiros as 65.517...