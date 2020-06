Um total de 22 equipas estão inscritas nas 100 Milhas, prova de abertura do reformulado calendário de 2020 do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), que se realiza no próximo dia 4 de Julho.

A lista de inscritos foi publicada ontem e apresenta algumas novidades em termos de participantes, a começar por duas estreias femininas neste tipo de provas. São os casos de Mafalda...