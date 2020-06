O Comando Territorial da Madeira, durante o período de 16 a 28 de Junho, irá realizar uma exposição fotográfica ‘100 Anos...100 Fotos’, no âmbito das comemorações do dia da unidade, que decorre a 23 de Junho, no concelho de Santa Cruz.

A mostra, que retrata os 100 anos da chegada dos primeiros militares da GNR à ilha da Madeira, estará em exibição no Caniço Shopping e poderá ser...