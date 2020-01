10 das 11 câmaras aplicam taxa mínima de IMI

Apenas uma das 11 câmaras municipais da Madeira e Porto Santo optou por não aplicar a taxa mínima do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), sendo que, na prática, todas mantêm a política fiscal que vinham tendo de há três anos. Resumindo, do Funchal ao Porto Santo a taxa de 0,30% do IMI, excluindo Câmara de Lobos que ainda aplicará os 0,32%.

Recorde-se que “as taxas do Imposto Municipal...