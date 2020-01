Está em curso o restauro dos tectos da nave central, naves laterais e transeptos em estilo mudéjar da Sé do Funchal. A obra, da responsabilidade do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura - Direcção Regional de Cultura (DRC), está orçada em 1 milhão 160 mil euros e conta com financiamento comunitário através do FEDER na ordem dos 987 mil euros.

Os trabalhos...