1.088 alunos alistaram-se por um dia

O Programa ‘Alista-te por um dia’, que nos últimos dois meses proporcionou a 1.088 crianças do 4º ano de escolaridade o contacto directo com o exército e a marinha, terminou ontem a bordo do navio patrulha ‘Mondego’. O último dia contou com a participação de dezenas de alunos do Porto Santo e do Caniçal, e uma presença especial. A do Almirante Silva Ribeiro, o Chefe do Estado Maior...