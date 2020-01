Barreto critica quem não está habituado à coligação

O CDS-Madeira chega ao Congresso de Aveiro no poder, logo, com estatuto que mais nenhuma outra estrutura do partido tem. Esse dado terá reflexo no decorrer dos trabalhos nos quais participam 55 delegados, já que não teve expressão em nenhuma candidatura regional à liderança do partido?

A questão foi colocada ao líder regional. Rui Barreto refugia-se em argumentos conhecidos, por sinal, usados pelo parceiro de coligação: “O CDS Madeira é uma estrutura autónoma, não só nominalmente, mas também do ponto de vista de acção política, ou seja, fazemos questão de vincar a nossa autonomia quer no papel, quer na prática política diária. Não vivemos, por isso, focados na obtenção de reconhecimento e de lugares nas estruturas nacionais. Se a futura direção nacional quiser reconhecer o facto de, pela primeira vez na história das autonomias, um partido que não o PS e o PSD governar, sendo esse partido o CDS, ficamos gratos. Se decidir não o fazer, manteremos certamente as vias de diálogo abertas, com quem quer que vença”.

O também secretário da Economia não corre para mais lugares e admira o empenho das cinco candidaturas à liderança do partido. Julga estar perante um sinal que “o CDS tem vitalidade suficiente para sair da situação difícil em que se encontra”.

Havendo muito por onde escolher, repete-se a tradição. Barreto lembra que a direcção do CDS-M dá autonomia de voto aos seus militantes, nomeadamente aos congressistas que a representam, mesmo que apoie João Almeida. Contudo, ressalva que “não existe nenhuma orientação para que os congressistas da Região sigam a minha escolha”, embora, nas conversas que fui tendo com as estruturas locais, acredite que “o João Almeida terá o apoio da maioria dos nossos congressistas”.

Na sua óptica, João Almeida é o candidato que reúne as melhores condições, “foi líder da Juventude Popular, conhece bem as estruturas do partido e é, do ponto de vista de pensamento, uma pessoa com ideias claras”. É alguém que compreende as autonomias e respeita-as e não fará uma rutura geracional, mas sim uma agregação geracional”, refere, realçando ainda o facto de ser o único candidato no parlamento. “É fundamental ter um líder que está a confrontar quem governa”, esclarece.

Para além da liderança, Rui Barreto gostava de ver discutido no Congresso aspectos como “a identidade e a estratégia para o futuro do CDS”, como também “o posicionamento do CDS face aos assuntos do interesse da Madeira e dos Madeirenses”. Quando usar da palavra, esta tarde, apesar de não levar nenhuma moção ao Congresso, o líder regional exibirá “as naturais reivindicações autonómicas”.

Confrontado com o desafio de preservar a matriz centrista apesar de coligado com o PSD na Região e com o que tem feito para acautelar a identidade do CDS-M, Rui Barreto atira para vários alvos: “Na Madeira, não havia, de facto, o hábito da partilha de poder, da rotatividade nos governos. Essa falta de hábito traduz-se no discurso de alguns partidos políticos, que não entendem o que é uma coligação. O caso mais significativo é o caso do PS-M, que destruiu todas as coligações em que se envolveu, não se podendo esperar que entenda o que significa governar coligados. Mas a falta de hábito traduz-se também em alguma confusão jornalística e em outros agentes, a julgar por algumas análises que tenho lido. O Vinicius de Moraes dizia que não há nada como o tempo para passar e a frase adequa-se à pergunta: o tempo trará o hábito e serenará as análises e as perguntas”.