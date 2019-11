72 duplas no torneio alvinegro de padel

Pelo quinto ano consecutivo e integrando as comemorações de mais um aniversário, o Clube Desportivo Nacional, leva a efeito o seu torneio de padel, denominado por Torneio CD Nacional/Antão Automóveis.

Uma vez mais este evento, dedica ao 109.º aniversário dos alvinegros, tem a forte componente social, e muita competição, atendendo ao crescimento da modalidade na Região, arranca no próximo dia 2 de Dezembro e prolonga-se até o dia 7, nos campos do Centro de Padel e Lazer.

A organização voltou a manter a qualidade da competição bem como um belo número de inscritos, num total de 72 duplas, 144 jogadores que irão competir no nível 1 (8 duplas) - categoria mais experiente, nível 2 (32 duplas), nível 3 (24) e nível 4 (oito).

Entre os dias 2 a 6 de Dezembro os jogos arranca pelas 18 horas e prolongam-se até às 23h30, enquanto no sábado, 7 de Dezembro, está agendado as derradeiras fases finais, com os jogos dos quartos e meias-finais a começarem logo pelas 10 horas. Já os jogos na luta pelo título nas várias categorias estão agendado para 16 e 18h30.

A apresentação do evento aconteceu ontem com o presidente do clube, Rui Alves, a elogiar o trabalho feito pelos irmãos Maia, José e António e a prometer um melhor evento em 2020. “Já tivemos este torneio de caracter internacional, que já não o é e entristece-me, mas tudo faremos para que em 2020 ele volte a ter esse carácter”, admitiu.