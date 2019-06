4Litro levam ‘Venda do Canhota’ ao Pt. Santo

No próximo dia 28 de Junho, os 4Litro irão arrancar gargalhadas aos porto-santenses. O conhecido grupo de humor da Madeira leva até à ‘ilha dourada’ o espectáculo ‘Venda do Canhota’, que se realiza às 21 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Os porto-santenses irão ter a oportunidade de ver as paródias mais conhecidas que já ultrapassaram a marca de um milhão de visualizações no Youtube, assim como um rol de personagens conhecidas dos vídeos que fizeram furor por entre o público “Este é um formato de teatro musical e de improviso que marcam sempre o estilo teatral deste grupo de comédia”, explicaram os 4Litro.

Os bilhetes para o espectáculo ‘Venda do Canhota’ custam 10 euros e podem ser adquiridos no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santos, no horário de expediente, ou seja, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30.

Recorde-se que os 4Litro são um grupo humorístico que surgiu em 2007, na freguesia da Ponta do Pargo. O nome do grupo deve-se a um termo utilizado nas zonas rurais para pedir um copo de vinho.

Ao longo dos anos foram entrando e saindo membros do grupo, sendo que, actualmente, é constituído pelo Luís Sousa, Bernardo Freitas, Duarte Nunes e Alexandre Ferreira.

As principais referências para formar o grupo foram os Gato Fedorento e o Herman Enciclopédia.

Inspiram-se, essencialmente, em pessoas que vêem e em conversas que ouvem, sendo que depois trabalham essas personagens, incorporando-as em trailer’s de filmes, músicas e vídeos, que realizam de forma a satirizar o quotidiano, não só madeirense, mas também nacional.

Começaram a publicar vídeos no YouTube, com o objectivo de mostrar o seu trabalho aos amigos e conhecidos, mas com o passar do tempo estes foram sendo partilhados e a ganhar popularidade. Contam com mais de duas centenas de vídeos, sendo que, hoje, o canal já ultrapassa as 10 milhões de visualizações.

Os 4Litro consideram as redes sociais extremamente importantes, pois são a base de divulgação do seu trabalho e permite-lhes alcançar e despertar o interesse de novos espectadores, amantes de uma boa gargalhada.

Todos os espectáculos do grupo baseiam-se no improviso. O que significa que não utilizam textos memorizados ou, até mesmo, ensaiados, pois conhecem-se bem uns aos outros e confiam na capacidade de improviso do grupo, isto com a particularidade de se divertirem a fazê-lo.

Refira-se que os 4Litro podem ser contactados através do endereço electrónico, [email protected], dos contactos telefónicos 966450956 e 925284770 ou através do site.