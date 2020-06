Governo cria fundo

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, não quer que as limitações financeiras afectem a criatividade das empresas madeirenses e é nesse sentido que o Governo Regional se prepara para criar um fundo de investimento para apoiar aqueles que querem investir e criar valor. O montante do fundo está ainda em discussão.

“Não queremos que nada falte a estes empreendedores, que muitas vezes têm grandes ideias, mas dificuldades em se financiar e em concretizá-las. O Governo anunciará, em breve, um fundo de investimento para apoiar as startups da Madeira, para apoiar todos aqueles que querem investir, criar valor e levar a Madeira mais longe. A nossa circunstância não é uma fatalidade. A nossa circunstância é um mar de oportunidades”.

O governante falava, ontem à tarde, no Tecnopolo, na apresentação da série ‘Madeira Innovation Hub’, um projecto desenvolvido pela Startup Madeira em parceria com a Universidade da Madeira e que, em seis episódios, retrata a investigação, inovação, empreendedorismo e transferência de conhecimento, na Madeira e no Porto Santo.

“Esta é uma série que reúne diversos investigadores, empreendedores, empresários, investidores, curiosos e criativos à volta da temática da inovação. Alguns dos convidados apresentam e exploram novos mercados, outros desenvolvem novos produtos e serviços, alguns voltados para a exportação, outros a acrescentar valor a quem nos visita. Em comum todos querem contribuir para a valorização da nossa região enquanto ‘hub’ de inovação, conhecimento e excelência”, explicou Carlos Lopes, da Startup Madeira.

José Carmo, da Universidade da Madeira, acrescentou, por sua vez, que “a produção de conhecimento não pode parar” e que “a oferta de uma formação de qualidade é o principal desígnio” da instituição.

Sobre a ‘Madeira Innovation Hub’, a versão em português será emitida na RTP Internacional, sendo que o primeiro episódio estreia no dia 12 de Junho. Foi também produzida uma versão em inglês, que será apresentada ao mercado internacional de canais de televisão na MIPCOM 2020, em Cannes França, de 12 a 15 de Outubro de 2020.