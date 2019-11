Esbater desigualdades

Mais lares para idosos, dotar a Região de mais camas para suportar os casos das altas problemáticas, mais equipas multidisciplinares formadas e, por isso, mais recursos humanos. O Programa de Governo para a área da Inclusão Social Cidadania mereceu elogios de Mário Pereira do CDS, que o definiu como “arrojado, muito bem escrito e ao mesmo tempo um desafio”. Agrados que se estenderam também às estratégias apresentadas pelos secretários regionais do Ambiente e Alterações Climáticas e do Mar e Pescas, e que mais tarde até mereceram um reparo de Jacinto Serrão: “É caso para dizer: ‘Quem te viu e quem te vê’”, afirmou o socialista que, depois de anos, regressou novamente ao parlamento regional.

Augusta Aguiar começou por dizer que este Programa de Governo é marcado pelas “coesões sociais” e está focado em esbater as assimetrias sociais. Daí que os idosos, desempregados, as crianças e jovens em risco, as vítimas de violência doméstica ou os sem-abrigo, sejam prioridades para a sua governação. Caracterizando o combate à pobreza e exclusão social como um “grande desafio” e um dos seus focos, Augusta Aguiar também destacou o Plano Regional de Envelhecimento Activo, o papel do cuidador informal, o Complemento Social de Apoio aos Pensionistas, novas políticas de emprego exclusivas para os portadores de deficiência e o aumento do acréscimo do salário mínimo. Proteger, ajudar e inserir é o nosso foco”, reforçou a secretária regional.

Respondendo a Ricardo Lume, Augusta Aguiar defendeu ainda de que uma proposta do PCP que sugere um complemento de 65 euros para os pensionistas com pensões abaixo do salário mínimo, representaria um total de 50 milhões por ano, dinheiro que também tem de ser distribuído por outros apoios. E respondendo a perguntas de outros deputados, a secretária regional também assegurou que o Parque Habitacional Público continuará a ser reforçado e que os regressados da Venezuela continuarão a ser apoiados. Desde Janeiro foram apoiadas 2 mil pessoas carenciadas, das 8 mil que vieram para a Madeira, num total de 1 milhão de euros.