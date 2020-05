Emigrantes apreensivos dizem que a solução é “aguentar”

Com a pandemia da Covid-19 os madeirenses espalhados pelo Mundo atravessam momentos difíceis, ainda assim, pelo que nos dão conta os conselheiros em Londres, Jersey, Brasil e Trinidad e Tobago, a solução é aguentar. Voltar para a Madeira não é, por agora, uma alternativa, mesmo porque a situação regional também não está fácil.

José Silva lembra que o Reino Unido, mesmo durante a discussão sobre o Brexit, continuou a receber milhares de portugueses por ano. Da Madeira não tantos, mas sempre com procura e alguns já lá chegavam com trabalho garantido, aos serviços ou à construção civil. Agora com o vírus tudo se alterou, mas a verdade é que “voltar para a Madeira não dá garantias”, porque a região vai atravessar também, pela falta de mercado turístico, um dos períodos mais difíceis da história.

“Considero que o Brexit nunca foi problema. A economia estava boa, havia muito trabalho, mas agora sim vai haver problema porque a economia vai bater no fundo, as empresas estão a fechar”, assume José Silva, não sabendo, no entanto “se a alternativa é voltar para a Madeira”. Creio que as pessoas que estão há pouco tempo podem ponderar mais essa ideia.

Na ilha de Jersey, Carlos Nunes mostra-se satisfeito com o abrandar da situação epidemiológica. Há um estabilizar no número de novos casos. Por lá também se retomaram às actividades ligadas à restauração e à construção civil, sectores que empregam centenas de madeirenses. A tónica do discurso é de retoma, sempre com contenção, uma vez que a pequena ilha tem a lamentar três dezenas de mortes.

Há outra vantagem que é o facto de o governo local atribuir, mesmo àqueles que não efectuaram descontos para o sistema de segurança social local, um apoio semanal na ordem das 150 libras. “É a legislação aplicada para quem tem menos de 5 anos de ilha”, mas posso lhe dizer que o “desemprego, no geral, não chega aos 5%”.

No Brasil a situação é preocupante, sobretudo pela forma como Governo está a responder à pandemia. Maria Sardinha observa que as ligações com Portugal, em termos empresariais e turísticos, iam de vento em popa, mas que agora é tudo uma indefinição, porque sem poder de compra “há coisas que ficam naturalmente para segundo plano”.

“Falar do problema do coronavírus no Brasil é muito complexo”, com lugares caóticos e lugares controlados porque as pessoas cumpriram com as medidas de distanciamento, refere a conselheira, apontando que oficialmente o Consulado português apenas registou um caso de Covid-19. “Mas como tenho sido a voz da Madeira no Brasil as pessoas ligam-me a dar conta de outra realidade”.

Em Trinidad e Tobago um dos maiores receios prende-se com a retoma das ligações aéreas. Jo-Anne Ferreira sabe que o ‘lockdown’ deixou sequelas na comunidade, mas teme que a abertura, nomeadamente aos Estados Unidos, país onde a pandemia está longe de controlada, traga problemas ainda mais sérios. Neste momento acrescem os problemas ligados ao petróleo e o avizinhar da estação dos furacões, que acabam por deixar um rasto de devastação.

“Somos uma região muito vulnerável”, confessa, adiantando mesmo que há uma certa “resistência” à abertura. Referir ainda que Trinidad e Tobago recebeu, nos últimos tempos, milhares de refugiados da Venezuela, um facto que veio “acentuar a frágil situação económica”.