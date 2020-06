É preciso envolver os enfermeiros nos cargos de decisão

A enfermeira madeirense Márcia Pestana-Santos, a trabalhar desde 2005 no Hospital Pediátrico de Coimbra, foi distinguida com o Prémio Europeu de Excelência 2020 na Prática de Enfermagem, atribuído pela Sigma (sociedade honorífica de enfermagem). Ao DIÁRIO, a especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica explica que os prémios alcançados em Portugal têm outro sabor. “São reconhecimentos a pulso”. A também assistente na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra lamenta a falta de condições para a prática de enfermagem, nomeadamente a escassez de recursos e os salários “vergonhosos”, e sublinha que os enfermeiros devem ter voz activa no processo de decisão governamental.

Fale-nos um pouco do seu percurso. Porque decidiu seguir enfermagem? Sai da Madeira em 2001 para começar a minha formação em enfermagem. Escolhi enfermagem convicta de que era uma coisa que queria. O trabalhar em prol dos outros foi uma escolha consciente. Durante o curso de enfermagem estive muito envolvida com as actividades do curso e com outras actividades ligadas ao associativismo e a projectos de extensão, o que me enriqueceu em termos formativos, de experiência e contacto com a população. Trabalhei com jovens em contexto escolar e académico e em acções de carácter preventivo e da saúde.

Já havia a Escola de São José Clunny, mas nunca me candidatei. No ano em que me candidatei foi quando abriu a Escola Superior de Enfermagem na Madeira. Claro que quando abriu a escola pública candidatei-me para a Madeira, mas não fiquei colocada. Fiquei na antiga Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra, que era tão só como a escola de enfermagem mais antiga do País. O que acabou por influenciar muito a minha decisão. Não desfazendo qualquer uma das novas escolas, aliás, o novo está na vanguarda, mas tinha toda uma história que me levou a essa escolha. Temos de revisitar o passado para perceber como podemos avançar. Entrei nesta escola que se veio a revelar uma excelente escolha por todas as oportunidades que tive. Depois quando acabei o curso fiquei logo a trabalhar no Hospital Pediátrico de Coimbra, que era a área com a qual me identificava durante o curso. Em 2005 já havia dificuldade para os enfermeiros arranjarem emprego em Portugal. Infelizmente faltam muitos enfermeiros em Portugal para dar resposta às necessidades dos utentes.

Há essa aposta nos serviços formativos de enfermagem, mas depois muitos profissionais são forçados a emigrar ou ficam no desemprego. Tem havido um detriorar das condições? Não houve um detriorar. As condições nunca foram favoráveis. Simplemente quem está nos lugares de decisão, para que possam ser empregados mais enfermeiros, para podermos dar resposta às necessidades da população, não toma essas decisões. Temos um dos rácios mais baixos de enfermeiros por habitantes, quando comparado com os outros países europeues. Temos este índice e temos enfermeiros no desemprego. Mantemo-nos nesta situação sobrecarregando os enfermeiros que estão no activo com mais horas de trabalho. Quando digo horas de trabalho é prestar os cuidados básicos e às vezes a correr gerando uma enorme frustração por não conseguir responder a tudo. Acredito que muitos enfermeiros não conseguem olhar nos olhos dos doentes que cuidam ou que tratam. Há uma altura em que já não cuidamos. Tratamos. Porque o tempo é escasso para chegar a todos os doentes que nos estão atribuídos ou às famílias.

Mas os governos sempre dão nota das melhorias na área? Em Portugal assistimos a um modelo médico centríco. Nada contra, porque todos somos muito importante e necessários, mas convinha que outros pudessem ter um papel na tomada de decisão e pudessem ser chamados para uma decisão conjunta, uma vez que são também intervenientes nos cuidados para os outros. E isso ainda falta. Falta a enfermagem conquistar esse lugar e estar presente na tomada de decisão. É preciso diminuir o número de horas de cuidados, as horas extraordinárias, a sobrecarga de trabalho e adequar as questões financeiras. A enfermagem é uma profissão que não é paga pelo nível que formação que é obrigatório ter para poder exercer. É vergonhoso.

É especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. Como assistiu à discussão e às reivindicações dos enfermeiros especialistas? A diferença que existe entre um enfermeiro especialista e um enfermeiro em início de carreira chega a ser humilhante para a responsabilidade que assumem e para aquilo que é exigido. Dou-lhe um exemplo: numa outra área se o profissional concluir um grau de mestrado chega aos recursos humanos, entrega o documento, e é automaticamente recolocado. Pelo menos agora que descongelaram as carreiras. Mas obtém e é pago mediante isso. O enfermeiro, até pode ser doutor, e é sempre pago como enfermeiro generalista ou especialista. Isso é uma das coisas que deveria mudar.

Nesta fase de pandemia tudo se agudizou nos serviços de enfermagem. Como foi trabalhar nestes últimos meses? Em Coimbra fomos um pouco poupados. Não chegamos a estar perto da ruptura da capacidade que tínhamos para dar resposta à pandemia. Tivemos também o privilégio de ter um Hospital que resulta da fusão de vários pólos hospitalares que existem na região Centro. São edifícios independentes. Alguns pólos mantiveram o atendimento às várias especialidades e o Centro Hospitalar de Coimbra ficou como um hospital Covid, dedicado a esses doentes e a pessoas adultas com problemas respiratórios.

Melhor resposta? Não tivemos um ‘boom’ de casos em Coimbra. Isso aconteceu mais no Norte e nas regiões industriais. Aliás, isso aconteceu um pouco por toda a Europa com surtos epidémicos em regiões industriais. Nós tivemos tempo para nos prepararmos. Mais uma semana, pelo menos, em relação aos colegas do Norte. No meu caso tinha algo ainda melhor. Trabalho na pediatria e sabemos que para a Covid-19 as crianças estavam mais protegidas, mas não nos podemos esquecer da vulnerabilidade da criança uma vez que é dependente do adulto.

Em termos gerais como considera a resposta de Portugal à pandemia? É a minha opinião pessoal. Considero que tomamos as medidas certas no momento certo. O encerrar precocemente foi crucial para podermos pensar e tomarmos medidas. Se pensarmos no conceito da preservação da vida havia medidas que tinham de ser tomadas, nomeadamente o recolher e o isolamento social. O vírus surgiu na China, mas estávamos a actuar com aquilo que nos chegava de Itália e as notícias de lá eram extremamente asustadoras. Toda a gente temia, até porque sabíamos que tínhamos um dos menores rácios de camas ventiladas da Europa, menor rácio de enfermeiros, e não podemos esquecer que os enfermeiros não se formam de um dia para outro em cuidados intensivos. Tivemos de actuar. Fiquei aliviada quando decidiram fechar tudo para nos dar tempo e esse tempo foi fundamental. E agora é também fundamental o regresso progressivo à normalidade. Temos de voltar a ter as nossas vidas. Temos de procurar viver na nova normalidade.

É também assistente convidada da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Que mensagem procura passar os jovens enfermeiros, sabendo que o futuro não se avizinha fácil? Quem justificar a necessidade do seu trabalho, quem justificar o porquê de ser necessário, vai conseguir lugar. Seja cá, seja fora, vai conseguir trabalho. Efectivamente a globalização existe e alguns têm que emigar. O que não é propriamente mau. Tenho muitos amigos emigrados, e alguns emigraram por vontade própria e não porque o país não os empregou, emigraram queriam ser reconhecidos. É uma coisa que por vezes penso. Porque é que me mantenho cá?

No entanto tem sido bastante reconhecida. Este prémio da Sigma é exemplo disso... Esses reconhecimentos são a pulso. São, todos eles, por dedicação, por irreverência e muita formação. Em Portugal as entidades empregadoras deveriam investir na formação dos seus profissionais, para poderem ter os melhores resultados, como se vê em outros sítios da Europa.

Este último prémio é qualquer coisa de extraordinário. Soube que este prémio me tinha sido atribuído em Dezembro. Fiquei muito surpreendida. Um prémio da sociedade honorífica que é a mais antiga associação de enfermeiros do Mundo.

Apesar de tudo o que a pandemia trouxe de negativo, tem esperança que esta pandemia possa de alguma forma trazer algo de bom para a enfermagem, nomeadamente com a contratação de mais profissionais e a colocação nos quadros daqueles que foram contratados para acudir a esta fase? Gostava que aquilo que esta pandemia veio ensinar ficasse para o futuro, não apenas para as entidades governamentais, mas para a população em geral. Que se conseguisse perceber que sem um serviço de saúde capaz de dar resposta às necessidades é a vida deles que está em risco. Gostava que isto fosse uma lição que ficasse de futuro, que cada vez que os profissionais de saúde lutam por melhores condições não estão a pensar em si, estão a pensar num melhor serviço de saúde. Espero que a pandemia tenha trazido essa lição e que ela fique. Que não se desvaneça nas palmas, mas que se perceba que aquelas palmas devam ser usadas, no futuro, em palavras e em apoio para estes profissionais lutam por todos.

A Covid-19 vai deixar marcas? Sim. Não só junto dos profissionais de saúde. Esta Covid vai deixar marcas em toda a sociedade. Muitos profissionais de saúde foram proibidos de gozar férias, não puderam, alguns, dar assistência aos filhos, mais o stress de lidarmos com uma situação desconhecida e de sabermos ou podermos ou não dar resposta. E depois a responsabilidade... Como é que eu vou lidar se infectar alguém. Isto deixou-nos muito incomodados e custou. Tivemos de tomar todas as medidas de precaução, mas ainda assim muitos colegas, que nem era aqueles que estavam na primeira linha, com os equipamentos de protecção devidos, ficaram infectados. Isto vai deixar marcas.

Para finalizar, fale um pouco sobre esta reunião da Sigma, que decorreu no final de Maio? “A inovação, a influência e o impacto da enfermagem na saúde global: um olhar para o passado, avançando para o futuro” deu o mote para a 5.ª edição desta conferência europeia. Este ano de forma digital, por causa da pandemia do coronavírus, e nela partilhou-se o conhecimento resultante de investigações mais recentes, de inovações e desenvolvimentos atuais no contexto da enfermagem e cuidados de saúde a nível local, nacional e internacional.

Não discutimos a qualidade da enfermagem num local específico, mas de forma global. Qual pode ser a influência dos enfermeiros e como devemos trabalhar a nível global? As actuações locais para um efeito global e a necessidade do enfermeiro ter mais voz.

De certa forma, na Madeira, temos um enfermeiro no Parlamento Regional. O enfermeiro Élvio Jesus. É alguém que conhece por dentro as fragilidades e as necessidades da enfermagem e pode trazê-las ao debate. Atenção, refiro isto sem qualquer cor partidária, apenas por ele saber o que defende. É importante envolver os enfermeiros em cargos de decisão. É preciso termos esse atrevimento. Qualquer enfermeiro deve sair da sua zona de conforto.