Aquicultura inspira turismo gastronómico

O Design Centre Nini Andrade Silva acolheu, no passado dia 20 de Fevereiro, um jantar de degustação da dourada da costa da Madeira, que contou com mais de uma centena de participantes, entre os quais, diversas figuras públicas regionais e nacionais.

O evento decorreu numa altura em que está instalada a polémica da aquicultura na Madeira, nomeadamente ao largo da costa nas zonas de Ponta do Sol e da Calheta, dando azo a inúmeras manifestações nos últimos meses. Inclusive ontem, dia em que saiu à rua o cortejo ‘Trapalhão’, este foi um dos assuntos fortes do desfile, com os ‘foliões’ a aproveitarem o momento para lançar críticas aos governantes.

Esta iniciativa gastronómica no Design Center Nini Andrade Silva foi coordenada pelo ‘chef’ António Alexandre e contou com os contributos dos ‘chefs’ Eleutério Costa e Henrique Mouro. Para além da dourada, também as farinhas da Insular estiveram em destaque, numa canja de dourada aromatizada com uma espuma de poncha regional. A banana, a batata doce, a pitanga, o maracujá e até as espetadas de vitela em pau de loureiro, estiveram ‘em cena’ numa harmonia de sabores distribuída em seis pratos de degustação.

O evento contou com a presença de Alberto João Jardim, o governante que projectou a Madeira no mundo da aquicultura. O ex-presidente do Governo Regional fez-se acompanhar pela esposa naquele que, de acordo com a organização, pretende ser o primeiro grande evento de turismo gastronómico com produtos da aquicultura da Região.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também esteve presente, tendo aproveitado para saudar a iniciativa, incentivando os empresários responsáveis a avançar com projectos de transformação do pescado de aquicultura produzido na ilha da Madeira.

Do executivo regional marcou também presença o secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, para acompanhar atentamente os progressos do sector, que se encontra sob a sua tutela.

Além das personalidades ligadas à política, este jantar contou também com a participação de um actor do panorama nacional. Nada mais, nada menos do que Rui Unas, que se encontra na Região a participar num conjunto de iniciativas relacionadas com a sustentabilidade dos mares e dos oceanos, dos quais a organização destaca a valorização dos produtos de aquicultura regionais.

Esta iniciativa foi uma organização conjunta das empresas Marismar – empresa regional de produção de aquicultura marinha – e da Bluegrowth – consultora de inovação tecnológica para os assuntos do Mar. Desde o ano passado que estas duas empresas parceiras cooperam no desenvolvimento de novos projectos e campanhas que visam estimular o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor da aquicultura e das pescas.