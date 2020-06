Guias-intérpretes vivem dias de aflição

Em Março de 2020 já se previa uma grande crise no sector do turismo e um momento de grande dificuldade para as guias-intérpretes que sem turistas ficavam sem fonte de rendimento. Em Março deixaram de trabalhar. Por completo a partir do dia 17, quando saiu a resolução do Governo Regional a proibir todas as actividades turísticas (excursões, visitas guiadas), mas já antes os clientes eram poucos. Chegavam menos por causa da situação do novo coronavírus que já se fazia sentir com maior intensidade nos mercados emissores.

Mas em Março ainda havia alguma esperança, nomeadamente com a hipótese de se candidatarem aos apoios previstos pela Segurança Social e pelo Instituto de Emprego, mas agora, já em Junho, a esperança vai desvanecendo. Lina Rodrigues é guia-intérprete há quase duas décadas. Chegou a trabalhar para algumas agências, que pela lei à data pagavam a parte correspondente à segurança social, mas desde 2014, pelo menos, que os pagamentos fiscais são assegurados pela própria. É trabalhadora independente e desconta consoante aquilo que ganha.

“Pago a minha segurança social e sempre o fiz a tempo e horas. Agora os pagamentos até eram feitos de forma trimestral, sempre consoante o que a gente ganha, mas nunca falhei”, garante, lamentando que uma confusão burocrática a deixe sem qualquer fonte de rendimento há quase três meses. “Desde Março que não ganho nada. Tenho mais colegas, guias, na mesma situação. Não recebo, mas tenho pago as minhas contribuições...”.

A confusão de que fala é que, para efeitos fiscais, Lina e as suas colegas ainda aparecem ligadas às agências para as quais trabalharam há anos. Empresas essas que já nem existem. “Quando aconteceu isto da Covid e a actividade turística foi encerrada fiz o pedido à Segurança Social e ao Instituto de Emprego, mas o dinheiro nunca chegou. Esperei mais uns tempos e nada. Na semana passada liguei a pedir esclarecimentos e disseram-me que no processo apareço como funcionária por conta de outrem. Agências que nem sequer existem. Já abriram falência”.

A legalidade da sua situação pode ser comprovada no IRS que entrega anualmente, sublinha. Pelo que não entende o porquê desta situação. “Mesmo que tivéssemos trabalho por conta de outrém, há mais anos, isso agora não tem nada a ver. Há anos que pagamos as nossas contribuições e eles podem perfeitamente ver isso pelas declarações do IRS”.

Facto é que, de atraso em atraso, “passou Março, Abril, Maio e continuamos sem ajudas. Os pedidos estão todos lá, mas o dinheiro não vem”. Lina Rodrigues explica ainda que, no meio desta pandemia toda, ainda tiveram de pagar as suas contribuições. “Verdade que foi apenas 1/3 daquilo que ia pagar, mas é dinheiro que sai. Estamos a viver momentos muito difíceis porque as contas continuam por pagar e não vemos um tostão de ajudas”.

O avolumar de pedidos deixou os serviços sem mãos a medir. Lina Rodrigues sabe disso, mas sabe também que sem dinheiro não se consegue viver. Sabe também, ela e as colegas, que a retoma será lenta e que o rendimento a que estavam habituadas não voltará tão cedo, por isso pede “celeridade às entidades regionais. As decisões não podem demorar meses”.