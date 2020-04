Albuquerque garante que “não falhou nada”

A conferência do Governo Regional, agendada para as 12 horas de ontem, ia servir para dar conta do retomar da actividade em alguns sectores a partir de segunda-feira, e ainda o foi, mas o aparecimento de 10 novos casos confirmados de infecção por novo coronavírus e de 40 outros ainda análise, todos no concelho de Câmara de Lobos, trocou as voltas ao Governo Regional.

“Infelizmente a contenção da doença não é linear, pois as situações de contágio podem surgir a qualquer momento e de forma inesperada”. Ainda assim, e acompanhado pelo secretário regional da Saúde, o governante reiterou que as autoridades têm feito tudo para controlar a propagação do vírus. Aliás, foi por causa das medidas implementadas, muitas das quais atempadamente, que Miguel Albuquerque recusou qualquer falha do Executivo perante o aumento de casos por Covid-19. “Não falhou nada”.

Num discurso em foram abordados vários aspectos relacionados com a saúde financeira regional, Albuquerque garantiu que as medidas de combate à pandemia estão a ser sustentadas, por agora, apenas pelo Orçamento da Região, mas que espera uma decisão do Governo da República, o mais tardar a 2 de Maio. Para tal, espera contar com o apoio do Presidente da República que, tendo decretado o estado de emergência, está ciente das dificuldades impostas às populações e aos governos. Só a saúde leva um “aumento exponencial de 80 milhões”.

“O presidente da República está empenhado em assegurar que os madeirenses não são discriminados, não são desprezados, nem são relegados para plano secundário, quando se trata de assegurar a solidariedade com a Região Autónoma da Madeira”, disse, lembrando que o primeiro-ministro António Costa não quererá ver em Portugal uma situação semelhante à que se passa na Europa e que o próprio considerou “repugnante”.

“Neste momento, nós não aceitamos que aquilo que se reclama contra a Holanda se faça no país”, disse, referindo-se às reivindicações sobre as condições da dívida. O líder do executivo madeirense até aceita que o Estado não apoie a Madeira, mas não que impeça de recorrer aos mecanismos disponíveis.

Encerramento dos espaços balneares é “prematuro”

Com base numa circular do IASaúde, que determina a proibição de aglomerados pelo prazo de 90 dias úteis após o fim do estado de emergência, algumas autarquias e outros organismos começaram a ponderar o encerramento várias actividades, nomeadamente festas, ralis e até zonas balneares.

Sobre este assunto, Albuquerque explicou: “é prematuro, do nosso ponto de vista, decretar o encerramento da época balnear nesta altura. Temos de aguardar a evolução da pandemia e posteriormente, mais próximo do Verão, tomar as decisões em segurança e com sentido de equilíbrio”.

Patrões devem garantir máscaras aos funcionários

Na ocasião, Miguel Albuquerque voltou a afirmar que o uso de máscara individual é obrigatório na Região, primeiramente nas actividades e serviços de contacto com o público, e depois como recomendação generalizada. “O vírus do Covid-19 não está erradicado na Região e apesar de todos os resultados, até agora, não podemos atenuar as medidas de prevenção. Quer no plano científico, quer no plano prático, provou-se recentemente que o uso de máscaras pela comunidade contribui positivamente para diminuir os riscos de contágio”.

Desde modo, o Executivo entendeu por bem recomendar o uso de máscara por toda a população, conforme sejam atenuadas as medidas restritivas, “recomendação que passa a ser obrigatória a partir das 00 horas do dia 22 de Abril para os profissionais de todas as actividades em contacto com o público e que neste momento estão em funcionamento”.

Falamos dos hipermercados, supermercados, padarias, frutarias, peixarias, talhos, distribuição agroalimentar, confecção e entrega de produtos take-away, venda de produtos dietéticos naturais, lavandarias, lojas de ferragens, venda de combustível para uso doméstico, tabacarias e quiosques, casas de óculos e lentes, bancos, correios, oficinas de reparação automóvel. “Para todos os profissionais que estão em contacto com o público é obrigatório o uso de máscara”, estando a disponibilização dessas mesmas ao cuidado das referidas empresas.

Interdição de visita aos lares é para manter

O presidente do Governo não nega que seja difícil para as famílias a interdição de visita, mas garante que a medida foi para salvaguardar a saúde e integridade daquela que é a população mais vulnerável à Covid-19. “Estamos a avaliar a situação em todas as valências da governação. Quando decidimos, decidimos de uma forma responsável (...). Os lares são as áreas mais vulneráveis e acolhem as pessoas mais vulneráveis”, alertou, lembrando que a medida vai se manter, pelo menos, até 2 de Maio. Altura em que, “se a situação melhorar, uma das primeiras medidas a tomar é retomar a visita aos lares”.

“Número residual” sem acesso a computador

Questionado sobre as condições das famílias madeirenses no que diz respeito à literacia digital, sobretudo quando as aulas recomeçam na segunda-feira, na modalidade de tele-escola, o presidente do GR adiantou que, num inquérito a cerca de 46 mil pessoas realizado na Madeira, apenas “um número residual” de famílias não tinha computador em casa.

Miguel Albuquerque disse estar satisfeito com o resultado do inquérito. “Isso para mim dá-me satisfação”, apontou, dando conta que o Governo vai assegurar que as famílias que não têm acesso a um computador e Internet vão ter essas condições para que os estudantes não sejam penalizados no ensino à distância.

Inertes: “Não há soluções óptimas”

Em resposta ao DIÁRIO, Albuquerque admitiu que a Madeira não dispõe de um aterro licenciado e com as dimensões para responder às necessidades da obra pública de construção do novo hospital da Madeira e remeteu para o empreiteiro a responsabilidade de “encontrar uma solução em consonância”.

“Um depósito de inertes é algo que é fundamental, mas que ninguém quer. Toda a gente acha que é mau, mas vamos ter de encontrar uma solução que esteja em conformidade com a lei. Não há soluções óptimas. Ninguém quer um depósito de inertes no seu concelho, mas o pior que pode acontecer é não termos um depósito de inertes e depois os inertes começarem a ser distribuídos sem segurança pelos diversos concelhos da Região”.

Lembrar que a secretaria de Equipamentos e Infraestruturas lançou na passada quinta-feira o concurso público inerente à aquisição de serviços ‘Hospital Central da Madeira – Serviços de Fiscalização e Coordenação da Obra’, até ao montante de 6,1 milhões de euros e no seguimento da resolução do Conselho de Governo, tomada em plenário de 12 de Março último.

Construção civil retoma actividade

A partir das 00 horas do dia 20 de Abril está autorizada a reabertura das actividade de indústria extractiva, transformadora da construção civil e conexas. Este sector que emprega actualmente cerca de 10 mil pessoas “terá de cumprir medidas muito rigorosas e imperativas de funcionamento, quer nos termos dos respectivos planos de contingência das empresas, quer nos termos das recomendações da autoridade regional da Saúde, no que respeita ao transporte dos profissionais, ao distanciamento social, ao controle da temperatura, aos actos de higiene pessoal e colectiva, à avaliação periódica dos locais de trabalho e dos locais de refeições e o uso obrigatório de máscara que acordo com a actividade que desempenhem”, sublinhou o governante.

No que diz respeito à reabertura da actividade comercial em geral, deverá ser retomada com total segurança da população em geral e de todos os seus profissionais, não pondo em causa todo o trabalho e esforço de todos nós. Sendo que, no final da próxima semana, “o GR fará uma nova avaliação e tomaremos as medidas adequadas e levando em conta a saúde pública e a salvaguarda da vida e da saúde”.

A ASSICOM congratulou, de imediato, com a medida anunciada.