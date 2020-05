Museus apostam nas plataformas digitais

O Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio, representa um momento único para a comunidade internacional dos museus. Este ano, tendo como tema “Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”, o Conselho Internacional de Museus visa promover a igualdade e a inclusão nas instituições culturais.

Neste sentido, e face às circunstâncias decorrentes da Covid-19, os museus do Governo Regional organizam várias iniciativas em directo nas plataformas digitais, bem como oficinas e jogos para participação dos mais novos.

“Esta data criada em 1977, é da maior importância para a comunidade internacional dos museus, onde estão incluídos os seus profissionais, e os que pretendem usufruir dos espaços culturais”, refere o secretário regional de Turismo e Cultura. “Este ano, comemoramos de outra forma, com novos hábitos e rotinas, repensámos a forma de relacionamento com os públicos, entre as pessoas e as instituições culturais, mas participamos desta “festa” a 18 de maio, proporcionando a descoberta dos museus e do que cada um dos nossos espaços tem para oferecer: conhecimento, entretenimento e um nova forma de olhar os espaços e museus que fazem parte da nossa História e da nossa vida”.

As oficinas, os concertos online e as actividades lúdico-pedagógicas são diversificadas, abrangem diferentes faixas etárias, sendo que muitas iniciativas têm como base, o tema escolhido pelo Conselho Internacional dos Museus”, conclui Eduardo Jesus.

Referir que, à semelhança dos anos anteriores, algumas destas actividades estarão incluídas no programa nacional do Dia Internacional dos Museus e também disponibilizadas no site: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/

Museu Etnográfico da Madeira

O Museu apresenta, nas suas páginas das redes sociais e plataformas digitais, um projecto lúdico pedagógico criado pelos Serviços Educativos, com o qual se pretende enriquecer a oferta dos museus, assim como possibilitar a toda a comunidade, entrar nesta nova “aventura” de descobertas. “O Sardas e o Dominó” é um jogo com as características do dominó tradicional, mas ilustrado com fotografias de peças de acervo do museu, patente ao público nas salas de exposição permanente.

O Museu irá, também, partilhar a apresentação online de algumas actividades desenvolvidas pelos Serviços Educativos do museu, ao longo de todo o ano, as quais procuram incluir vários tipos de público.

Museu Quinta das Cruzes

O Museu Quinta das Cruzes pretende promover uma campanha de sensibilização para a importância deste dia comemorativo, através da publicação de conteúdo para público adulto e infantil, nas redes sociais (facebook e instagram), que culminará, na segunda-feira, com o lançamento online dos Boletins MQC n.º 13 e Boletim Infantil n.º 10 no site do Museu Quinta das Cruzes.

MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira

O MUDAS tem três actividades programadas: às 11h a oficina criativa #MUDASOFICINAdigital: “Diversidades que nos definem”, pensada para desafiar os participantes a reflectir sobre a condição humana e a acção do Homem no seio da Sociedade. Esta actividade online será transmitida através da página Facebook do Museu, em formato streaming, podendo depois os participantes enviar os resultados desta oficina de desenho para o e-mail do Museu ([email protected]).

Às 15h, o MUDAS apresenta o vídeo-visita guiada à exposição de Martim Brion, “Repetições, Mudanças Incrementais”, conduzida pelo artista. Finalmente, e às 20h00, a jazz session experimental “Concerto de Jazz a cargo do trompetista Alexandre Andrade inspirada na exposição “O princípio do (IN)visível” que será transmitida na página Facebook do Museu e estará também disponível para acesso pelo público na plataforma virtual do MUDAS.Museu (www.mudasmuseuvirtual.com).

Casa-Museu Frederico de Freitas

A Casa-Museu Frederico de Freitas lança duas exposições on-line. Procura desta forma chegar aos diferentes públicos proporcionando através da experiência digital uma outra visão das coleções: Arte Nova e Art Déco: o silêncio das formas recupera uma antiga exposição e reúne, apresentando de um modo diferente, uma série de objectos que se encontram dispersos pelos diferentes espaços da exposição permanente da Casa da Calçada e da Casa dos Azulejos.

A segunda exposição, O Diário de Isabella de França: registos de uma viagem 1853-54, apresenta 24 aguarelas realizadas por Isabella Hurst de França durante a sua visita à Madeira. O diário está repleto de curiosidades, sobre a história, as lendas, os usos e costumes locais, constituindo uma interessante fonte de informação sobre a vivência da época.

Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s

O desafio “um jogo fora da caixa” iniciou na terça-feira passada e que termina no dia dos museus. Trata-se de um jogo didático indicado para todo o público, de todas as idades, que se interesse pela fotografia, história, tecnologia, património e pela cultura em geral. Este passatempo, com a publicação de um vídeo onde serão desvendadas as perguntas, à razão de uma caixa por dia e cujas respostas para as questões levantadas no “Desafio MFM” podem ser obtidas nos conteúdos que se encontram publicados na página facebook #mfmvicentes.

Centro Cultural Quinta Magnólia

O Centro Cultural Quinta Magnólia vai lançar o catálogo bilingue (Português-Inglês), da exposição “em viagem”. A exposição organizada no âmbito das “Comemorações dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas de Porto Santo e Madeira”, com a curadoria de Márcia de Sousa e Rita Rodrigues, marcou a reabertura da galeria de arte da Quinta Magnólia, espaço que esteve fechado temporariamente para obras de reabilitação e requalificação. A exposição “em viagem” reuniu uma seleção de obras de vinte e dois jovens artistas de origem madeirense.