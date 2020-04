3.706 famílias esperam por uma habitação social

Há mais famílias no Funchal à espera de uma habitação social do que aquelas que já estão distribuídas pelos 3.180 fogos, sendo 1230 da tutela da Câmara Municipal do Funchal (36 conjuntos habitacionais) e os restantes do Governo Regional da Madeira, através da Investimentos Habitacionais da Madeira.

Dos 3.706 pedidos de habitação social solicitados nos últimos anos, as freguesias de Santo António (800), São Martinho (562) e Santa Maria Maior (528) encabeçam a lista de pedidos. A freguesia da Sé é de onde sai o menor número de solicitações (101), o que se explica pela menor dimensão.

Os dados constam da Estratégia Local de Habitação (ELF), que a autarquia desenvolve desde 2019, e que divide os pedidos consoante o rendimento per capita das famílias, ou seja, entre rendimentos até 300 euros, até 592 euros e superior. No escalão mais baixo existem 2.484 famílias, no intermédio 999 pedidos e, por fim, com um rendimento superior a 592 euros encontram-se 223 famílias.

O Município do Funchal não esconde que tem sido difícil dar resposta a todos os pedidos de habitação social, mas garante que foram estabelecidas “prioridades claras para a resolução do problema em termos locais”, sendo por isso que foi desenvolvida a Estratégia Local de Habitação no ano passado, da qual já deram conta ao Governo, “aguardando neste momento por soluções de financiamento ao nível regional, uma vez que resolver as carências reportadas no Funchal, concorre definitivamente para cumprir qualquer estratégia regional de habitação”.

Já no que concerne à atribuição das habitações mediante a condição financeira, tal medida visa optimizar o processo de atribuição de habitação social no concelho, com rigor e transparência, desenvolvendo medidas fundamentais de capacitação nos bairros sociais camarários. Uma medida à qual se juntou a criação de um Subsídio Municipal ao Arrendamento.

“Uma das grandes novidades introduzidas pelo actual Executivo no campo da Habitação Social, foi a criação de um regulamento municipal para a atribuição de habitações, clarificando os critérios de atribuição e as listas de espera. Foi feito um trabalho que nunca tinha sido feito no Funchal, introduzindo transparência nas políticas de habitação, e alcançando uma gestão mais rigorosa e mais próxima de tudo o que acontece nos bairros municipais.”

No Funchal, a SociohabitaFunchal, empresa municipal de habitação social, gere 1230 fogos, distribuídos pelas 10 freguesias do concelho. “Um trabalho profundo”, que vai bem para além do edificado, implicando apostar na formação e na capacitação da população que lá mora, ajudar a criar laços entre vizinhos, e entre moradores e a administração dos bairros, promover um sentido de identidade e pertença ao bairro, e desenvolver boas práticas em prol da inclusão, de forma a evitarem-se guetos, situações de violência, exclusão ou sentimentos de injustiça. “É aí que está a raiz do trabalho da edilidade, que tem depois, como facetas mais evidentes, a manutenção do parque habitacional, a recuperação e atribuição de casas a novos inquilinos e a construção de nova habitação, o que tem sido feito de forma competente e empenhada”.

A par destas medidas, e no seguimento da Estratégia de Habitação Local definida para os próximos 10 anos, é objectivo da autarquia do Funchal recorrer a financiamento diverso para fins de reabilitação, nova construção ou aquisição no mercado de habitação a custos controlados, incluindo a linhas nacionais para o efeito.

“Esta será a grande aposta no campo da habitação para a próxima década, potenciando as sinergias de diferentes intervenientes no campo habitacional da cidade, e onde esperamos, conforme referido, poder contar com o Governo Regional, com o fim de desenvolver projectos de qualidade e que vão promover o bem-estar das pessoas residentes, tal como aconteceu no Bairro dos Viveiros, em São Pedro, e voltará a acontecerá este ano na 2ª fase do empreendimento na Quinta Falcão, em Santo António, no âmbito do Programa Amianto Zero”.

Para finalizar, a CMF sublinha que a habitação social tem estado assente quatro eixos fundamentais: o primeiro é a intervenção social, apostando na capacitação e na autonomização dos moradores; o segundo é a responsabilização das pessoas pelos bens habitacionais que lhes estão cedidos, investindo-se sempre na sensibilização para os direitos e deveres dos inquilinos; o terceiro, é a melhoria e a preservação do parque habitacional social municipal; e, finalmente, o quarto é a procura de soluções que ajudem a responder em termos locais às necessidades de habitação no concelho do Funchal.